Песков прокомментировал контакты ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

В Кремле пока не знают деталей договорённостей между Германией и США по «Северному потоку — 2», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Мы знаем о том, что было достигнуто определённое понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем, — отметил Песков.

При этом пресс-секретарь сообщил, что тема российского газопровода в американской и немецкой повестке стояла на высоком уровне.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что США и Германия устранили разногласия относительно «Северного потока — 2» и в ближайшее время объявят о сделке.

Кроме того, глава «Нафтогаза» рассказал о влиянии на канцлера Германии Ангелу Меркель по «Северному потоку — 2». На Украине дали понять канцлеру, что «лёгкие решения», в том числе продление транзитного контракта между Москвой и Киевом на десять лет, всё равно представляют угрозу.