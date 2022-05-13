Песков не увидел политической подоплеки в желании получить долг с Молдавии Песков: политической подоплеки в желании получить с Молдавии долги за российский газ нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии политической подоплеки в желании получить с Молдавии причитающиеся деньги за поставленный газ. По его словам, которые приводит ТАСС, желание получить долги вполне естественно, особенно в условиях их постоянного роста.

Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен быть оплачен. Какие-то разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, — подчеркнул пресс-секретарь.

В апреле компания «Молдовагаз» обратилась к «Газпрому» с просьбой продлить срок проведения аудита долга. Контракт между компаниями «Газпром» и «Молдовагаз» был продлён 29 октября после длительных переговоров. Он предусматривает поставку газа сроком на пять лет начиная с 1 ноября. С учётом сложной ситуации в стране было принято решение подписать контракт практически на условиях Кишинёва, но при условии своевременной и полной оплаты текущих платежей.

Впоследствии вице-премьер страны Андрей Спыну признал, что у Кишинёва пока нет возможности вернуть долги в размере $709 млн, в связи с чем страну могут отключить от поставок российского топлива. Кроме того, власти не смогут выполнить взятые на себя обязательства и вовремя провести аудит задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом».