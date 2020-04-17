Есть ли шансы у вашей семьи создать финансовый задел на случай продления карантина и углубления кризиса? Как правило, столкнувшись с финансовыми трудностями, россияне обращаются к близким и знакомым, чтобы занять средства. Однако, по результатам анализа (документ есть у NEWS.ru) Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в нынешней ситуации «финансовой подушки» среднему россиянину хватит на 63 дня, поэтому денежные трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников.
По расчётам НАФИ, одалживать у знакомых предпочитают 49% опрошенных, которые испытывали нехватку средств на жизнь за последний год. Ещё 36% сказали, что в этом случае сокращают расходы и стараются обходиться без чего-либо.
Почти половина ответивших таким образом — 43% — пенсионеры. Дополнительную подработку, чтобы справиться с финансовыми трудностями, нашли 15% респондентов, а кредит или кредитную карту оформили ещё 13%.
Столкнувшись с финансовыми трудностями, россияне обращаются к родным и знакомым, чтобы занять средства. Однако, по результатам наших исследований, «финансовой подушки» среднему россиянину хватит на 63 дня, поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников. Следовательно, будут востребованы другие источники. При этом займы в финансовых организациях будут затруднительны в силу ужесточения требований к заёмщикам. Поэтому главным механизмом адаптации к ситуации будет сокращение потребления, что, в свою очередь, замедлит восстановление темпов экономического роста, — сказала директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.
Комфортная сумма
Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег в ходе опроса сервиса Superjob (исследование есть у редакции NEWS.ru).
В период карантина гражданам РФ нужно меньше денег для счастья, чем в «доковидные» времена: для комфортного пребывания в самоизоляции им в среднем достаточно 80 тысяч рублей в месяц. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны (из 437 населённых пунктов).
Стало понятно, что для счастья среднестатистическому россиянину нужно всего ничего — 155 тысяч рублей в месяц.
Любопытно, но, как выяснилось, женские запросы скромнее мужских: для счастья дамам достаточно 140 тысяч рублей, а на месяц карантина — 70 тысяч, мужчинам — 170 и 90 тысяч рублей соответственно.
Кроме того, сервис Superjob замерил уровень ожиданий, который возрастает вместе с уровнем доходов. Опрошенные с доходом до 30 тысяч рублей посчитали, что им на изоляции будет достаточно около 63 тысяч. А вот у получающих от 80 тысяч рублей в месяц этот показатель составил уже 116 тысяч рублей.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что им нужно 100 тысяч и 85 тысяч рублей на месяц изоляции, в регионах — 80 тысяч рублей.
Скопить средства за месяц-два сложно
Финансовая «подушка» должна составлять сумму как минимум трёхмесячных обязательных расходов, включающих в себя траты на оплату кредитов, ЖКУ, питание, подсчитал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Впрочем, оговаривается специалист, в условиях коронавируса сложно прогнозировать срок восстановления экономики и воссоздания рабочих мест.
Создать финансовую «подушку» за один-два месяца практически невозможно, для этого необходимо регулярно откладывать часть своего дохода либо инвестировать его в финансовые инструменты. В этом смысле граждане России привержены традиционным инструментам, таким как банковские депозиты. Но возможность откладывать, к сожалению, есть не у всех.
Один из главных тезисов финансовых мудрецов, рассказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, гласит, что необходимо сформировать, а затем поддерживать личный или семейный «резервный фонд». Его объём, уверен он, должен быть в размере расходов за три-шесть месяцев, которые включают в себя все бытовые траты, а также платежи по всем имеющимся кредитам.
Эти деньги должны храниться в самых ликвидных и надёжных финансовых инструментах: короткие банковские вклады, банковские вклады до востребования, карты с начислением процента на остаток, короткие государственные облигации или облигации крупных корпораций. Это необходимо для того, чтобы в случае форс-мажора деньгами можно было легко воспользоваться без потери начисленных процентов.
По сути, реальной «подушкой» финансовой безопасности считается сумма, на которую можно прожить полгода без потери в качестве жизни, размышляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
И это определение как никогда актуально, поскольку чёткого понимания того, сколько продлится «период псевдобудней», нет не только у граждан, но и у власти. Самый простой способ её создать — откладывать небольшую часть доходов, от 1 до 10%, и либо просто держать, либо осторожно инвестировать в облигации или компании, которые растут и платят хорошие дивиденды.
Также, добавляет финансист, можно откладывать 30–50% дополнительных доходов — премий, поступлений с подработок, выигрышей в лотерею, возврата старых долгов и т.д. Таким образом, за год можно сделать резерв на два месяца, не сильно «ужимаясь» при этом в расходах.
Вместе с тем подготовиться к карантину и его последствиям, конечно, было можно и нужно заранее, замечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Например, я перевёл часть денежных средств с депозитов на карту и в наличные — сумма равняется стандартным расходам на два-три месяца. Оплатил вперёд сотовую связь, спутниковое телевидение, Интернет и т.д. Ещё во время роста рынка акций в прошлом году в значительной степени разгрузил портфель бумаг. Прибыль была хорошей, а всех денег не заработаешь.
Другое дело, что сидя дома на самоизоляции тратить деньги сложно, отмечает Разуваев. Например, развлекательные заведения и аквапарки закрыты. За рубеж, понятное дело, не поедешь. Так что те, кто сейчас работает удалённо, имеют все шансы «поправить» свой бюджет, сказал аналитик из ИАЦ «Альпари».
Но если говорить с житейской беспристрастностью и откровенностью, создавать «подушку безопасности» во время самоизоляции всё же поздновато, полагает аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.
Дело в том, что значительная часть россиян или уже потеряла работу, или столкнулась с существенным снижением заработных плат. Работодатели в условиях фактического простоя большинства сегментов национальной экономики не имеют физической возможности не только платить больше, чем до кризиса, но и удерживать хотя бы прежний уровень зарплаты. Притом что траты наших сограждан на текущую жизнь существенно не снизились.
Единственное, успокаивает эксперт, реальной «подушкой безопасности» можно было бы назвать денежные накопления в объёмах, позволяющих прожить, не имея никаких внешних доходов, в течение нескольких месяцев — как минимум от полугода.
Существующие пособия по безработице, условия их получения и использования значительной помощи гражданам оказать неспособны.
Экономист убеждён, что, в любом случае, «подушку безопасности» формировать надо было заранее. Пока рецепты довольно просты — вести детальный семейный бюджет, который позволяет видеть, куда и как расходуются средства, и заранее планировать большие траты, постепенно откладывать часть заработанных денег в некий «семейный резервный фонд», не увлекаться кредитами, приобретать товары длительного пользования, исключительно соответствующие вашим доходам и социальному статусу.
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