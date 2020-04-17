Есть ли шансы у вашей семьи создать финансовый задел на случай продления карантина и углубления кризиса? Как правило, столкнувшись с финансовыми трудностями, россияне обращаются к близким и знакомым, чтобы занять средства. Однако, по результатам анализа (документ есть у NEWS.ru) Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), в нынешней ситуации «финансовой подушки» среднему россиянину хватит на 63 дня, поэтому денежные трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников.

По расчётам НАФИ, одалживать у знакомых предпочитают 49% опрошенных, которые испытывали нехватку средств на жизнь за последний год. Ещё 36% сказали, что в этом случае сокращают расходы и стараются обходиться без чего-либо.

Почти половина ответивших таким образом — 43% — пенсионеры. Дополнительную подработку, чтобы справиться с финансовыми трудностями, нашли 15% респондентов, а кредит или кредитную карту оформили ещё 13%.

Столкнувшись с финансовыми трудностями, россияне обращаются к родным и знакомым, чтобы занять средства. Однако, по результатам наших исследований, «финансовой подушки» среднему россиянину хватит на 63 дня, поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников. Следовательно, будут востребованы другие источники. При этом займы в финансовых организациях будут затруднительны в силу ужесточения требований к заёмщикам. Поэтому главным механизмом адаптации к ситуации будет сокращение потребления, что, в свою очередь, замедлит восстановление темпов экономического роста, — сказала директор направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.

Комфортная сумма

Россияне назвали комфортную для пребывания в самоизоляции сумму денег в ходе опроса сервиса Superjob (исследование есть у редакции NEWS.ru).

В период карантина гражданам РФ нужно меньше денег для счастья, чем в «доковидные» времена: для комфортного пребывания в самоизоляции им в среднем достаточно 80 тысяч рублей в месяц. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи представителей экономически активного населения из всех округов страны (из 437 населённых пунктов).

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Стало понятно, что для счастья среднестатистическому россиянину нужно всего ничего — 155 тысяч рублей в месяц.

Любопытно, но, как выяснилось, женские запросы скромнее мужских: для счастья дамам достаточно 140 тысяч рублей, а на месяц карантина — 70 тысяч, мужчинам — 170 и 90 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, сервис Superjob замерил уровень ожиданий, который возрастает вместе с уровнем доходов. Опрошенные с доходом до 30 тысяч рублей посчитали, что им на изоляции будет достаточно около 63 тысяч. А вот у получающих от 80 тысяч рублей в месяц этот показатель составил уже 116 тысяч рублей.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что им нужно 100 тысяч и 85 тысяч рублей на месяц изоляции, в регионах — 80 тысяч рублей.

Скопить средства за месяц-два сложно

Финансовая «подушка» должна составлять сумму как минимум трёхмесячных обязательных расходов, включающих в себя траты на оплату кредитов, ЖКУ, питание, подсчитал управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Впрочем, оговаривается специалист, в условиях коронавируса сложно прогнозировать срок восстановления экономики и воссоздания рабочих мест.

Создать финансовую «подушку» за один-два месяца практически невозможно, для этого необходимо регулярно откладывать часть своего дохода либо инвестировать его в финансовые инструменты. В этом смысле граждане России привержены традиционным инструментам, таким как банковские депозиты. Но возможность откладывать, к сожалению, есть не у всех. Станислав Волков управляющий директор рейтингового агентства НКР управляющий директор рейтингового агентства НКР

Один из главных тезисов финансовых мудрецов, рассказывает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, гласит, что необходимо сформировать, а затем поддерживать личный или семейный «резервный фонд». Его объём, уверен он, должен быть в размере расходов за три-шесть месяцев, которые включают в себя все бытовые траты, а также платежи по всем имеющимся кредитам.

Эти деньги должны храниться в самых ликвидных и надёжных финансовых инструментах: короткие банковские вклады, банковские вклады до востребования, карты с начислением процента на остаток, короткие государственные облигации или облигации крупных корпораций. Это необходимо для того, чтобы в случае форс-мажора деньгами можно было легко воспользоваться без потери начисленных процентов. Иван Капустянский трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum

По сути, реальной «подушкой» финансовой безопасности считается сумма, на которую можно прожить полгода без потери в качестве жизни, размышляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

И это определение как никогда актуально, поскольку чёткого понимания того, сколько продлится «период псевдобудней», нет не только у граждан, но и у власти. Самый простой способ её создать — откладывать небольшую часть доходов, от 1 до 10%, и либо просто держать, либо осторожно инвестировать в облигации или компании, которые растут и платят хорошие дивиденды. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Также, добавляет финансист, можно откладывать 30–50% дополнительных доходов — премий, поступлений с подработок, выигрышей в лотерею, возврата старых долгов и т.д. Таким образом, за год можно сделать резерв на два месяца, не сильно «ужимаясь» при этом в расходах.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем подготовиться к карантину и его последствиям, конечно, было можно и нужно заранее, замечает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Например, я перевёл часть денежных средств с депозитов на карту и в наличные — сумма равняется стандартным расходам на два-три месяца. Оплатил вперёд сотовую связь, спутниковое телевидение, Интернет и т.д. Ещё во время роста рынка акций в прошлом году в значительной степени разгрузил портфель бумаг. Прибыль была хорошей, а всех денег не заработаешь. Александр Разуваев руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари» руководитель Информационно-аналитического центра «Альпари»

Другое дело, что сидя дома на самоизоляции тратить деньги сложно, отмечает Разуваев. Например, развлекательные заведения и аквапарки закрыты. За рубеж, понятное дело, не поедешь. Так что те, кто сейчас работает удалённо, имеют все шансы «поправить» свой бюджет, сказал аналитик из ИАЦ «Альпари».

Но если говорить с житейской беспристрастностью и откровенностью, создавать «подушку безопасности» во время самоизоляции всё же поздновато, полагает аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Дело в том, что значительная часть россиян или уже потеряла работу, или столкнулась с существенным снижением заработных плат. Работодатели в условиях фактического простоя большинства сегментов национальной экономики не имеют физической возможности не только платить больше, чем до кризиса, но и удерживать хотя бы прежний уровень зарплаты. Притом что траты наших сограждан на текущую жизнь существенно не снизились. Анатолий Вакуленко аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Единственное, успокаивает эксперт, реальной «подушкой безопасности» можно было бы назвать денежные накопления в объёмах, позволяющих прожить, не имея никаких внешних доходов, в течение нескольких месяцев — как минимум от полугода.

Существующие пособия по безработице, условия их получения и использования значительной помощи гражданам оказать неспособны. Анатолий Вакуленко аналитик ГК «ФИНАМ» аналитик ГК «ФИНАМ»

Экономист убеждён, что, в любом случае, «подушку безопасности» формировать надо было заранее. Пока рецепты довольно просты — вести детальный семейный бюджет, который позволяет видеть, куда и как расходуются средства, и заранее планировать большие траты, постепенно откладывать часть заработанных денег в некий «семейный резервный фонд», не увлекаться кредитами, приобретать товары длительного пользования, исключительно соответствующие вашим доходам и социальному статусу.