Пенсионные фонды до дохода не доведут

Пандемия «подморозила» пенсионные накопления россиян: в 2020 году НПФ не сумели продемонстрировать ту же доходность, что годом ранее. Однако эксперты объясняют — размещение средств в негосударственных фондах не может обещать высокую прибыль, так как их инвестиции весьма консервативны. НПФ загнаны в жёсткие рамки и не имеют права распоряжаться средствами по своему усмотрению. И похоже, что граждане, желающие реально увеличить будущую пенсию, должны заниматься этим вопросом сами.

Новая пенсионная система — обязательное пенсионное страхование (ОПС) — заработала в России ещё в 2002 году. У будущих пенсионеров появились страховая и накопительная части пенсии. Последняя представляет собой не баллы (которые начисляются государством), а реальные деньги. В течение 12 лет часть взносов работодателя сохранялась на специальном счёте, формируя таким образом накопительную часть пенсии работника.

В 2014 года власти ввели мораторий: накопительная часть была заморожена. Все страховые взносы стали уходить на выплаты нынешним пенсионерам. В итоге мораторий был продлён до 2023 года. В этих условиях одним из немногих способов увеличить накопления стало инвестирование уже сформированных средств. В конечном счёте пока исключительно успешность размещения влияет на уровень накопительной пенсии в будущем.

Пенсионными накоплениями занимаются страховщики обязательного пенсионного страхования — Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионный фонды (НПФ). Они инвестируют накопленные средств в облигации, акции и другие ценные бумаги.

Денис Абрамов/РИА Новости

По данным ЦБ РФ, в 2019 году доходность от инвестирования в среднем по всем фондам составила 10,7%, при том что инфляция — только 3%. Впрочем, далеко не всегда этот показатель был столь впечатляющим. Так, в 2018-м, в 2015-м и 2014 году доходность НПФ не смогла покрыть даже инфляцию, а по отдельным фондам вообще ушла в минус. Иными словами, в эти годы пенсионные накопления россиян сокращались.

За девять месяцев 2020 года среднее значение по всем фондам составляет чуть выше 6,4%. Очевидно, по итогам года эта цифра не слишком изменится. И при инфляции на уровне 4,4% такой результат можно назвать положительным.

Уже хорошо, когда доходность НПФ покрывает инфляцию, однако расценивать подобные инвестиции в качестве основного источника для повышения будущей пенсии нельзя, считает директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы Олег Шибанов.

Давно стало понятно, что друге формы инвестиций и сбережений для людей могут выглядеть более привлекательными. Любой россиянин имеет полное право самостоятельно откладывать деньги на будущую пенсию, например, открыв брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт. Программы НПФ — далеко не основная форма накоплений, да и объёмы там не очень большие. Олег Шибанов директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы директор программы «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы

По мнению эксперта, проблема заключается в том, что пенсионные фонды сильно зарегулированы. Существуют жёсткие правила ЦБ, регламентирующие их действия.

Как правило, НПФ размещают большинство пенсионных средств в низкорисковые инструменты — облигации федерального займа (ОФЗ), доходность по которым сегодня не превышает 5–6%, а также в надёжные корпоративные бумаги. Все они так или иначе связаны с ключевой ставкой ЦБ, которая летом была снижена до рекордно низкого уровня — 4,25%.

Если посмотреть на портфель негосударственных пенсионных фондов, можно увидеть, что он состоит в основном из облигаций, существенную часть которых составляют государственные облигации (ОФЗ), которые сами по себе являются низкодоходным инструментом. У такого портфеля ожидаемая доходность близка к инфляции или чуть выше её, — говорит Олег Шибанов.

Высокую доходность в 2019 году экономист объясняет прибылью от переоценки стоимости облигаций из-за снижения ставок. В целом же слишком рассчитывать на данный инструмент инвестирования он не советует.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, с одной стороны, негосударственные пенсионные фонды, как и любые другие финансовые институты, работающие с деньгами вкладчиков, призваны не просто сохранять доверенные им средства, но и приносить определённый доход от их использования. С другой стороны, традиционные финансовые инструменты — наиболее консервативные и безопасные — сегодня показывают очень низкую доходность. Это происходит не только в России, но и во всём мире.

Экономика в целом меняется. В финансировании бизнеса активно участвует государство, вступая таким образом в конкуренцию с частными финансовыми институтами. Центральные банки разных стран осуществляют эмиссию денежных средств, деньги дешевеют. Александр Сафонов проректор Финансового университета при правительстве РФ проректор Финансового университета при правительстве РФ

В этих условиях оценивать эффективность инвестиционных вложений в накопительной системе достаточно сложно. Порой консервативные вложения в то же самое золото или серебро на определённом временном участке приносят нулевую и даже отрицательную доходность, а в совокупности за несколько лет могут выйти на двузначные показатели.

Поэтому имеет смысл анализировать доходность инвестиций НПФ на более длительном отрезке времени, полагает Александр Сафонов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вместе с тем, по его словам, вопрос сохранности средств — задача в большей степени монетарных властей, которые должны добиваться, чтобы уровень инфляции стремился к прогнозируемым значениям. А вот доходность пенсионных накоплений — проблема не только самих НПФ, но и всех, кого заботит размер будущей пенсии. И если первые вынуждены придерживаться консервативной политики, диктуемой Центральным банком, который чётко говорит о том, куда можно вкладывать деньги, а куда нельзя, то вторые просто не желают рисковать своими деньгами на фондовом рынке.

Спекулятивные инструменты, которые не применимы для инвестиций в накопительной системе — биткоины, цифровые валюты, акции стартапов — могут приносить высокую доходность, однако там есть большой риск потерять всё. И это проблема, — заключает Сафонов.

Как видно, консервативной политики пока придерживаются не только пенсионные фонды (пусть и не по своей воле), но и сами граждане. По данным Центробанка, 40 млн россиян доверили свои средства негосударственным пенсионным фондам. За третий квартал объём накоплений в НПФ составил 2,9 трлн рублей.