Приостановка набора в колледжи и ПТУ слесарей, станочников и технологов, которую планирует провести в 2021 году Министерство просвещения, грозит обернуться катастрофическими последствиям для отраслей отечественного машиностроения. Об этом News.ru сообщили представители предприятий, которые в том числе изготавливают оборудование для отечественного оборонно-промышленного комплекса, сложную гражданскую и военную технику.

По словам экспертов в отрасли машиностроения, сейчас неясно, кто в случае проведения данной «модернизации» будет создавать ракеты и другую военную продукцию, которая обеспечивает безопасность страны.

Специальности не устарели, просто сегодня нет предприятий, которым они нужны. Промышленность в России умирает. У нас, у завода, нет денег учить самим, ищем готовых профессионалов возрастом до 70 лет. Но в любом случае в будущем придётся готовить и учить самим. Промышленности поможет только привлечение грамотных специалистов в Минпромторг, которые будут думать о том, чтобы сохранить хотя бы то, что есть, — констатирует руководитель завода «Кубаньжелдормаш» Вячеслав Яковлев.

Эксперт соглашается, что страна, отказавшись от подготовки кадров, по сути, не сможет произвести ни ракеты, ни военную технику.

Сегодня происходят стагнация и остановка промышленности. Мы ничего не будем строить. Правительство планирует продавать ресурсы и на эти деньги закупать всё там, где это будут производить, — рассказал он.

Предложение Минпросвещения РФ было опубликовано на прошлой неделе. Согласно документу, планируется прекратить приём в учреждения среднего специального образования по обучению целому ряду профессий. Среди них: наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, автомеханик, слесарь, фрезеровщик-универсал, токарь-универсал, станочник (металлообработка), оптик-механик, специалисты в сфере монтажа и технической эксплуатации промышленного оборудования (по отраслям), а также в автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) и т. д.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Вопрос «нужно ли обучать специалистов в училищах» напоминает вопрос «нужно ли мыть руки по утрам». Начальное образование должно быть фундаментальным. Только имея его, можно переучиваться для работы с более сложной техникой. А если человек с улицы намерен освоить станок сам, то будет ерунда, — подчеркнул ведущий конструктор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Яковлев.

Он отметил, что специалист с дипломом даже первоначального обучения, работавший на простом токарном станке, имеет представление об основах металлообработки, знает, что такое стружка и т. д.

Станки на предприятии нас удовлетворяют. Конечно, новые работали бы лучше. У нас стоит большой станок, выпущенный Ленинградским заводом имени Свердлова (ныне не существует). Работает до сих пор, — поделился собеседник.

В Рязанской компании «ПКФ «Станкосервис» также отрицательно отнеслись к проекту.

Наше станкостроение душат. Как бы оптимистично слова не звучали с экранов телевизоров, до небольших организаций, порядка 100 человек, никаких средств не доходит. Ни по капитальному строительству, ни по модернизации, — рассказал руководитель станкостроительного предприятия Николай Семёнов.

По словам собеседника, отрасль сегодня испытывает кадровое голодание.

Мы испытываем определённые трудности по ряду специальностей. А если ещё и учить нигде не будут, где тогда мы будем брать людей? Кто будет поднимать наше станкостроение? Самим нам тяжело образовывать. Есть программы, когда мы выделяем средства на обучение кадров, но за всех мы платить не можем, — сказал Семёнов.

На сайте Минпросвещения видят проект как «обновление программ подготовки в среднем профессиональном образовании», «пересмотр содержания перечня подготовки в профобразовании». Данные профессии, по мнению ведомства, устарели и не соответствуют запросам современного рынка труда. В свою очередь в министерстве ссылаются на перечень топ-50 перспективных занятий, составленных Минтрудом и Минпросвещения РФ. Среди них робототехника, мехатроника и др.

Евгений Курсков/ТАСС

В колледжах и училищах должны появиться «востребованные» профессии. News.ru проанализировал образовательные программы столичных колледжей и ПТУ, выяснив, что таких предложений пока немного.

Например, сегодня по специальности «Мехатроника и мобильная робототехника» готовят лишь в двух местах — в государственном Политехническом колледже № 8 имени Павлова и Московском государственном образовательном комплексе. Также любопытно, что данному ремеслу обучают не в среднеспециальных учреждениях, а в вузах. Например, в МФТИ имени Баумана, МИФИ, в МАИ и др. По профессии лаборант-эколог — в государственном колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Лаборантов химанализа — и вовсе лишь на краткосрочных курсах, а метрологов в столице не обучают.

По сути, данная модернизация от Минпросвещения может привести к сокращению государственных издержек на профессиональное образование и финансирование училищ. Мера может обернуться сокращением количества бюджетных, да и коммерческих мест по подготовке специалистов для различных отраслей отечественного машиностроения.