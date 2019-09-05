https://static.news.ru/photo/9c43ad32-cfe9-11e9-9124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Peuckert/imagebroker.com/Global Look Press

Министерство просвещения РФ предложило с 2021 года остановить приём в учреждения среднего специального образования на ряд специальностей.

Как сообщает РИА Новости , в перечень попали девять профессий: автомеханик, слесарь, токарь, мастер отделочных строительных работ, фрезеровщик, оптик-механик, станочник, лаборант-аналитик и специалист по монтажу и технической эксплуатации промышленного оборудования.

Ведомство пояснило, что планирует остановить с 2021 года приём по устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда направлениям, однако это не означает, что подготовка специалистов по конкретным направлениям будет полностью исключена. Навыки и компетенции, характерные для специальностей из списка, были актуализированы ранее утверждёнными Минпросвещения программами подготовки топ-50 перспективных профессий.

Инициатива министерства станет первым этапом обновления списка профессий и программ подготовки.

Ранее, как передавал News.ru, министерство просвещения заказало фундаментальное исследование о влиянии мобильных телефонов на здоровье школьников.