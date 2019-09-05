Министерство просвещения РФ предложило с 2021 года остановить приём в учреждения среднего специального образования на ряд специальностей.
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Ведомство пояснило, что планирует остановить с 2021 года приём по устаревшим и не соответствующим запросам современного рынка труда направлениям, однако это не означает, что подготовка специалистов по конкретным направлениям будет полностью исключена. Навыки и компетенции, характерные для специальностей из списка, были актуализированы ранее утверждёнными Минпросвещения программами подготовки топ-50 перспективных профессий.
Инициатива министерства станет первым этапом обновления списка профессий и программ подготовки.
Ранее, как передавал News.ru, министерство просвещения заказало фундаментальное исследование о влиянии мобильных телефонов на здоровье школьников.