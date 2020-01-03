https://static.news.ru/photo/6a37a5f4-2e1d-11ea-ac02-fa163e074e61_660.jpg Фото: mnpz.by

Транзит российской нефти через территорию Украины в Европу идёт в плановом режиме, несмотря на прекращение поставок сырья из РФ на НПЗ в Белоруссии.

Транзит российской нефти в Европу осуществляется в плановом режиме на уровне более 40 тысяч тонн в сутки, — цитирует заявление «Укртранснафты» агентство УНН.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях новых поставок. В настоящее время в республике прорабатывают контракты на закупку нефти не только в России, но и из альтернативных источников.