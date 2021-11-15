«Особого оптимизма не питаю»: экономист дал прогноз на 2022 год

Экономист Андрей Колганов в разговоре с NEWS.ru спрогнозировал в 2022 году медленное развитие российской экономики. Ключевые ставки не будут увеличены, никаких катастрофических событий также не предвидится.

Честно говоря, я не вижу никаких страшных прогнозов для России в 2022 году, но и особого оптимизма я тоже не питаю. Будет очень медленное развитие экономики, медленный рост развития доходов населения, если он вообще будет. Но никаких катастрофических событий типа девальвации рубля я не предвижу, — считает эксперт.

По его словам, темпы роста цен существенно не увеличатся, дальнейшего увеличения ключевых ставок не будет.

Колганов также рассказал, как не остаться без денег в январе 2022 года. Для этого нужно ограничить себя в расходах, и если ситуация совсем подожмёт, то сводить их к минимуму. Эксперт посоветовал дарить на праздники максимально экономичные, символические подарки.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась на тему роста инфляции. Она считает, что одной из её причин стало неразумное потребление россиян, что привело к раскручиванию инфляционной спирали. Высокие темпы роста цен разрушают благополучие в стране, инфляция делает россиян беднее, поэтому ЦБ не может держать ключевую ставку низкой. Набиуллина считает, что ставка будет оставаться выше нейтральной и может продолжить рост.