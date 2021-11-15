Набиуллина возложила на россиян вину за рост инфляции

Одной из причин роста инфляции является неразумное потребление рядовых россиян. Предложение не успевает за спросом, и это приводит к раскручиванию инфляционной спирали. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Её слова приводит Telegram-канал «Ваши Новости».

Люди начинают по возможности больше тратить, а не сберегать. Покупать сейчас, пусть даже в кредит, поэтому мы видим, как растёт потребительский кредит — пока не подорожало ещё больше. Такое изменение модели может создавать серьёзные риски: предложение всё равно не поспевает, потому что есть ограничения, а денежный спрос растёт, — сказала Набиуллина.

Она отметила, что высокие темпы роста цен разрушают благополучие в стране, инфляция делает россиян беднее, поэтому ЦБ не может держать ключевую ставку низкой. Глава ЦБ предположила, что ключевая ставка будет оставаться выше нейтральной и, возможно, продолжит расти.

Ранее россиянам рассказали, что сбережения от инфляции можно спасти с помощью некоторых финансовых инструментов. По словам экспертов, наиболее надёжные из них — банковские депозиты, гособлигации и диверсификация инвестиций.