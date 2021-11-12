Россиянам рассказали, как не остаться без денег в январе 2022 года

В новогодние праздники россияне зачастую тратят всё накопленное и остаются без денег. Экономист Андрей Колганов в интервью NEWS.ru рассказал, как грамотно распределить средства и не оказаться в сложной ситуации безденежья. По словам специалиста, спасти положение может подработка или разумная экономия.

Напрашивается совет ограничить себя в расходах, но это означает ограничить себя на праздники. Не хочется тоже давать такие советы, но если ситуация совсем поджимает, то нужно сводить расходы к необходимому минимуму, дарить на праздники максимально экономичные символические подарки, чтобы проявить внимание, — сказал Колганов.

По его словам, если говорить о дополнительных доходах, то количество рабочих мест и зарплата сейчас ограничены. Можно подработать курьером по доставке пиццы, но ни один эксперт такой совет не даст — кто-то может этим заниматься, кто-то нет, а места всё равно ограничены. Выше ограничений по зарплате и количеству рабочих мест прыгнуть не получится, добавил специалист.

Кто-то, впрочем, может извернуться — оказаться быстрее, собраннее, информированнее. Тогда этому человеку может улыбнуться удача, а остальным ведь нет. Больших перемен в экономической ситуации ожидать не приходится, — заключил Колганов.

Ранее эксперты, опрошенные NEWS.ru, в один голос заявили о многократном сокращении числа желающих пригласить звёзд на новогодние корпоративы в 2021 году. Вместе с падением спроса из-за пандемии коронавируса снизились и гонорары артистов, однако самые популярные представители шоу-бизнеса сохраняют шансы сформировать финансовый задел на 2022 год.