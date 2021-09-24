«Основным проигравшим будет не Польша»: аналитик о сертификации СП-2

Польская нефтегазовая компания PGNiG примет участие в сертификации трубопровода «Северный поток — 2». Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин поделился мнением с NEWS.ru касательно возможностей Варшавы помешать запуску проекта «Газпрома».

По его словам, Варшава не сможет наложить вето на запуск трубопровода. Вердикт же будет выносить немецкий регулятор, который вряд ли прислушается к мнению польских специалистов.

Польшу не включили в число тех игроков, которые будут принимать итоговое решение по сертификации проекта. Коллегиальный орган формально прислушается к мнению Варшавы, но это никак не повлияет на вердикт. Решение о сертификации принимает немецкий регулятор, ему и будет отведена ключевая роль. Приглашение же польской компании было сделано исключительно для того, чтобы показать, что в Европе «учли» мнение Варшавы, не более того, — подчеркнул эксперт.

Однако он не стал называть Польшу главным проигравшим от возможного запуска «Северного потока — 2». По мнению Пикина, таковой будет являться Украина, которая существенно потеряет в транзитных объёмах российского газа.

Основным проигравшим от запуска трубопровода будет всё же не Польша, а Украина. Транзит же российского газа через Польшу пока сохраняется. Варшава не получает таких больших объёмов. Польша, конечно, не захочет продлевать действующий контракт с «Газпромом», однако это станет опрометчивым решением. Ситуация августа — сентября отчётливо показывает, что только газовые контракты гарантируют необходимые объёмы поставок. Норвежцы же сами прекратили поставки газа в самый пиковый период, из-за чего цены резко подскочили вверх, — сказал эксперт.

Сейчас норвежцы вернули поставки на европейский рынок, однако в ЕС почему-то не стали обвинять компанию в манипулировании ценами, все палки, как обычно, достались «Газпрому», отметил Пикин.

Ранее стало известно, что польская компания PGNiG не получит права вето на участие в процессе сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» в Германии. Однако Варшава сможет донести до сторон собственное видение ситуации, сообщил представитель немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства — Фите Вульф.