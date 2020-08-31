Орешкин: РФ может попасть в пятёрку сильнейших экономик мира в этом году

https://static.news.ru/photo/7bd46a2c-eb87-11ea-82bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже в 2020 году Россия может войти в пятёрку крупнейших экономик мира, поэтому такую задачу нет смысла ставить в перечень национальных целей к 2030 году, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.

Во-первых, Россия не отказывалась от цели войти в пятёрку экономик. Если вы откроете последний прогноз МВФ на этот год, то увидите, что в этом году Россия будет пятой экономикой мира, поднимется на этот уровень. С этой точки зрения можно сказать, что в этом году она достигнута, — заявил он во время выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов».

Орешкин отметил, что во многом российской экономике помог кризис, позволивший достичь указанной цели на два года раньше запланированного, сообщает «Интерфакс».

Сейчас как раз мы входим в самую важную и сложную фазу восстановления, когда занятость нужно вернуть к тем уровням, которые были до кризиса, — добавил помощник президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в июле президент РФ Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития РФ до 2030 года». Этот указ призван заменить аналогичный указ от 2018 года, устанавливавший цели к 2024 году. В новом указе отсутствует пункт о вхождении России в пятёрку крупнейших экономик мира.