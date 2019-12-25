https://static.news.ru/photo/d076b18c-27bc-11ea-b6c5-fa163e074e61_660.jpg Максим Орешкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что разногласия между Вашингтоном и Пекином носят долгоиграющий характер, согласование первой фазы торговой сделки позитивно повлияет на мировую экономику. Так считает министр экономического развития Максим Орешкин.

По его мнению, в 2020 году градус напряжённости в торговых баталиях США и Китая несколько снизится. В интервью телеканалу RT Орешкин пояснил , что соглашение между этими странами несколько развернуло негативный тренд, который наблюдался в течение года. Министр при этом назвал данное единодушие временным.

Мы увидим больше конфликтов не только в области торговли, они могут произойти и в других областях в течение следующих нескольких лет. Возможно, следующий год, особенно его первая половина, будет более спокойным, что, конечно, позитивно для мировой экономики, — пояснил Орешкин.

Соглашение о первой фазе торговой сделки американская и китайская стороны достигли 13 декабря. Трамп пообещал не вводить с 15 декабря и на неопределённый срок новые пошлины на импорт китайских товаров. В начале января торгпреды США и КНР должны подписать соответствующее соглашение. Достигнутые договорённости позволят увеличить объём американского экспорта в Китай на $200 млрд в течение двух лет, а торговый дефицит США сократится, отметили тогда в Вашингтоне.

Как писал NEWS.ru, Китай с 1 января 2020 года понизит пошлины более чем на 850 видов импортных товаров.