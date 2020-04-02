ОПЕК+ обсудит возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки

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Нефтедобывающие страны на встрече ОПЕК+ 6 апреля планируют обсудить возможность сокращения добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.

Распределения квот пока нет, к формату ОПЕК+ могут присоединиться и ряд новых стран, — сообщил РИА Новости информированный источник.

Как писал NEWS.ru, страны-экспортёры нефти (ОПЕК) начали подготовку к переговорам в рамках ОПЕК+. Сама встреча может состояться уже на следующей неделе. Страны-участницы уже «начали коммуникации» по этому вопросу.

Переговоры были инициированы Саудовской Аравией. 2 апреля страна призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+, чтобы обсудить цены на рынке нефти.