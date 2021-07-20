Олигарх из группы Абрамовича предложил приватизировать лес

Глава крупнейшего лесопромышленного холдинга на Дальнем Востоке RFP Group, который является собственностью Романа Абрамовича и его партнёров, Константин Лашкевич, выдвинул идею приватизировать лес. Это нужно для того, считает бизнесмен, чтобы можно было заниматься интенсивным выращиванием леса, пишет РБК.

Лашкевич, сетует , что на том же Дальнем Востоке становится «всё меньше» спелого леса. То есть нет качественной древесины, пригодной для переработки. А на текущих вырубках надо ждать естественного роста древесины в течение 80-120 лет.

Лашкевич предложил поделить лесные участки по принципу плодородия и подбора породного состава, чтобы добиваться кратного прироста деловой древесины. Но, считает олигарх, это возможно только в том случае, если приватизировать лес.

Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешёвые длинные деньги для инвестирования в эту историю, — заявил глава компании.

По словам Лашкевича, выделить на эти цели можно 2-3% от всей территории России.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от участияв футбольной Суперлиге после указаний из Кремля. Абрамович получил сигнал от российских властей, что участие «Челси» в Суперлиге противоречит интересам «Газпрома», который является спонсором Лиги чемпионов.