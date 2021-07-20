Олигарх из группы Абрамовича предложил приватизировать лес

Глава крупнейшего лесопромышленного холдинга на Дальнем Востоке RFP Group, который является собственностью Романа Абрамовича и его партнёров, Константин Лашкевич, выдвинул идею приватизировать лес. Это нужно для того, считает бизнесмен, чтобы можно было заниматься интенсивным выращиванием леса, пишет РБК.
Лашкевич,
Лашкевич предложил поделить лесные участки по принципу плодородия и подбора породного состава, чтобы добиваться кратного прироста деловой древесины. Но, считает олигарх, это возможно только в том случае, если приватизировать лес.
Дать возможность приватизировать такие земли, дешево страховать лес, закладывать его в банк, увеличивать его стоимость на балансе за счет прироста и привлекать деньги из отечественных и зарубежных фондов, как это делает Новая Зеландия, — дешёвые длинные деньги для инвестирования в эту историю, — заявил глава компании.
По словам Лашкевича, выделить на эти цели можно 2-3% от всей территории России.
Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович отказался от участияв футбольной Суперлиге после указаний из Кремля. Абрамович получил сигнал от российских властей, что участие «Челси» в Суперлиге противоречит интересам «Газпрома», который является спонсором Лиги чемпионов.