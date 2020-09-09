Обвал цен на акции Tesla за день лишил Илона Маска $16,5 млрд

https://static.news.ru/photo/32521324-f24c-11ea-afb9-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск опустился на восьмое место в рейтинге богатейших людей мира. Предприниматель потерял сразу $16,5 млрд.

Об этом говорят данные рейтинга Forbes Real-Time, отслеживающего состояние миллиардеров в реальном времени. Потеря Маском миллиардов случилась 8 сентября после того, как акции Tesla внезапно подешевели. На пике обвала за ценные бумаги производителя электромобилей давали $335,99. Падение составляло 19,68%.

Бумаги Tesla дешевели после непопадания компании в индекс голубых фишек S&P 500.

Ранее NEWS.ru сообщал, что IT-гиганты, ставшие оплотом надёжности, столкнулись с обратной стороной своей якобы стабильности и перспективности для инвестиций. После долгого роста акции корпораций обвалились — котировки Tesla упали на 9%, Microsoft — на 6,2%, Google — на 5%, Amazon — на 4,6%, а Facebook — на 3,8%. Хотя ещё недавно заголовки СМИ пестрели сообщениями о том, как стремительно растёт благосостояние Илона Маска.