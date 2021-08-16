Обороты фитнес-индустрии Москвы превысили докризисный уровень

Обороты фитнес-центров Москвы в июле увеличились на 17,6% по сравнению с показателями допандемийного 2019 года. Об этом сообщается на сайте столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Как
Как напомнили в пресс-службе, с началом пандемии фитнес-индустрия одной из первых стала вводить новые форматы работы, переведя тренировки в онлайн-режим, сдавая инвентарь в аренду и замораживая действие карт клиентов на время самоизоляции. Всё это позволило не только сохранить прежних клиентов, но и привлечь новых после снятия ограничений. Кроме того, пандемия почти не сказалась на численности занятых в отрасли: в 2020 году число рабочих мест сократилось на 0,9% в сравнении с 2019 годом, а средняя зарплата сотрудников при этом увеличилась на 1,3% — до 29,1 тыс. рублей.
Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина предложила ввести в России налоговый вычет для предприятий, оплачивающих фитнес сотрудников. По её словам, развитие корпоративного спорта увеличит число граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 55% к 2024 году и до 70% — к 2030 году.