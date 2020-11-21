Новые месторождения нефти открыли в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/7c44b9c8-2cd5-11eb-b661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Объединённых Арабских Эмиратах открыты новые месторождения нетрадиционной сырой нефти. Об этом сообщил Высший совет по нефти ОАЭ (SPC).

Там уточнили, что речь идёт об эмирате Абу-Даби. По предварительным оценкам, предполагаемый объёмом добычи может составлять порядка 22 млрд баррелей в год.

SPC объявило о новых открытиях в ходе онлайн-встречи во главе с наследным принцем Абу-Даби Мухамедом бен Зайедом Аль Нахайяном и заместителем председателя Совета, передаёт РИА Новости.

На совещании был утверждён план действий нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по увеличению капиталовложений до 445 млрд дирхамов (примерно $121 млрд) в течение следующих пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал, что выход ОАЭ из соглашения ОПЕК+ может привести в полному распаду сделки и очередному обвалу цен на нефть. Об этом рассказал ведущий эксперт российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Вместе с тем, он предположил, что Эмираты всё же останутся в соглашении, поскольку они, как и все другие нефтедобывающие страны, не хотят повторения весеннего обрушения нефтяных котировок.

Незадолго до этого появилась информация, что ОАЭ недовольны распределением квот на сокращение добычи нефти и рассматривают возможность выхода из альянса.