Новак заявил о желании сотрудничать с США, независимо от выборов президента

https://static.news.ru/photo/c868f28c-b0b2-11ea-a050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия хочет развивать сотрудничество в энергетике с Соединёнными Штатами на равных и партнёрских условиях, независимо от того, кто будет американским президентом. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Нам хотелось бы, независимо от того, кто станет президентом США, развивать наше сотрудничество на рыночных принципах — на абсолютно равных партнёрских отношениях, — сообщил глава ведомства в интервью Bloomberg TV, отвечая на вопрос об отношении к Джо Байдену как потенциальному президенту Штатов и возможности новых американских санкций в отношении России.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 года. Как ожидается, соперником действующего главы государства Дональда Трампа на них будет демократ Джо Байден, уточняет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

После этого США помогли российским нефтяникам пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Это произошло из-за того, что НПЗ не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent. Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы.