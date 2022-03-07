Новак: Россия имеет право запретить прокачку газа по «Северному потоку — 1»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва имеет право запретить прокачку газа через «Северный поток — 1». По его словам, это станет зеркальным ответом на запрет в отношении «Северного потока — 2», однако Россия не прибегает к подобным действиям, сообщает РИА Новости.

Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока — 2» у нас есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод «Северный поток — 1», который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем, — подчеркнул Новак.

Он добавил, что от зеркального ответа России по «Северному потоку — 1» никто не выиграет. При этом политики в Европе подталкивают Москву к такому решению своими заявлениями.

Ранее стало известно, что зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев «поздравил» с рекордно высокими ценами на газ европейских коллег, которые защитились от «Северного потока — 2». По данным лондонской биржи ICE, 7 марта цена на газ перевалила за отметку в $3700 за тысячу кубометров.