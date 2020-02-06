https://static.news.ru/photo/50c34f6e-17b7-11ea-81a4-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что российские власти готовы возобновить диалог с американскими коллегами в области энергетики, в том числе по анализу ситуации на рынке нефти и газа.

Минэнерго России готово к возобновлению диалога с американской стороной в сфере энергетики, в том числе по таким потенциальным сферам сотрудничества, как экология и анализ ситуации на рынке нефти и газа, а также к взаимодействию на международных площадках, включая «Группу двадцати», — приводит ведомство слова Новака.

По его словам, это станет возможным, если Соединённые Штаты будут придерживаться конструктивного подхода.

4 февраля эксперты технического комитета ОПЕК+ собрались на экстренное заседание из-за падения спроса на нефть, вызванного вспышкой коронавируса. На фоне этих новостей стоимость барреля начала постепенно повышаться. По оценке ОПЕК+, из-за вспышки коронавируса средние темпы роста на нефть в текущем году по худшему прогнозу снизятся на 200 тыс. баррелей в сутки, писал NEWS.ru.