«Нет места для гордости»: аналитик назвал главные проблемы экономики России Аналитик Беляев отметил медленный рост гражданского сектора экономики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост внутренного валового продукта на 6%, который оказался выше прогнозов правительства и Центробанка, произошел за счет оборонно-промышленного комплекса, поделился мнением с NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, ошибки в прогнозах руководящих компетентных органов являются непозволительными, поэтому гордиться в этом вопросе нечем. Эксперт указал, что гражданский сектор российской экономики развивается медленно.

С этими 6% речь идет не столько о ВВП, сколько о промышленном производстве. Это одна из структурных частей ВВП. То, что показатели оказались выше прогноза, говорит о качестве прогнозов наших компетентных органов. <...> Промахиваться с прогнозами компетентным руководящим организациям — тут нет места для гордости, — заявил он.

Беляев отметил, что ошибки в прогнозах компетентных органов происходят ввиду того, что они сами не понимают механизмы работы экономики России. Он объяснил, что рост ВВП произошел благодаря развитию оборонно-промышленного комплекса, который финансируется за счет федерального бюджета.

Это хорошо, так как это дополнительные рабочие места, рост заработной платы, рост продукции. Также военный комплекс передает заказы на основные отрасли промышленности. Это черный и цветной металлы, текстиль, резина, стекло, — отметил он.

В экономической ситуации, которая сложилась в России, есть также и отрицательные моменты, добавил Беляев. По его словам, в стране медленно развивается гражданский сектор экономики. Он подчеркнул, что именно эта сфера определяет благосостояние страны.

Продукция военного комплекса не участвует в дальнейшем хозяйственном обороте. Чтобы экономика развивалась так, как нам бы хотелось, нужно развивать гражданские сектора, а делать они этого не могут из-за высокой ключевой ставки. Да, процесс кредитования идет, но делать это сложно с теми условиями, которые мы имеем. Инфляция в нашей стране зависит от монополистических действий крупных компаний, — заключил аналитик.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что за январь—февраль ВВП вырос на 6%, что оказалось выше прогнозов правительства, Банка России и некоторых экспертов. По словам российского лидера, текущее состояние экономики позволяет улучшать прогнозы ее развития. По итогам года ВВП в России может прибавить более 3%, добавил он.