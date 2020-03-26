Нерабочая неделя снизит потоки коммуникаций и негативно скажется почти на всех секторах экономики. Самые серьёзные потери понесёт сфера услуг — общепит, торговля, досуг и транспорт. Вместе с тем многие компании в сфере малого и среднего бизнеса не смогут в полном объёме выплатить своим сотрудникам заработную плату. Об этом NEWS.ru заявили опрошенные экономисты. По их оценкам, неделя самоизоляции может привести к потерям в размере 3% ВВП.

В связи со складывающейся ситуацией многие — «даже под страхом наказания» — будут отправлять своих работников в неоплачиваемые отпуска, уверена доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Для работников бюджетных организаций ничего не изменится. Заработную плату платит государство, а оно свои обязательства выполняет. Есть жизненно важные объекты, для которых ничего не изменится. Да, торговые центры закроются, но это не коснётся магазинов продовольственных товаров, аптек. Людмила Иванова-Швец доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Плеханова

Но в целом, подчёркивает она, потери для экономики будут серьёзные и за счёт дополнительной нагрузки на бюджет, и за счёт снижения налоговых поступлений.

Напомним, что президент России Владимир Путин в среду обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом в стране. Он рассказал о мерах противодействия распространению новой инфекции: объявил следующую неделю нерабочей, а также предложил шаги, направленные на поддержку экономики.

По словам главы РФ, сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. Поэтому следующую неделю он объявил нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

Путин добавил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней работу продолжат.

В соответствии с указом, размещённом на официальном сайте президента, «это» не распространяется на работников:

непрерывно действующих организаций;

медицинских и аптечных организаций;

организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;

организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Экстраординарная неделя

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению специалистов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), «если бы следующая неделя была рабочей, сектор услуг и так из-за самоизоляции был бы в депрессии, а если смотреть более далеко, не будь самоизоляции, в России потенциально стало бы больше заражённых и карантины точно не стали бы короче, а, вероятно, негативные экономические эффекты перевесили бы произведённый продукт».

Если судить по количеству официальных рабочих дней, в нормальные годы Россия всего на 3-4 дня отстаёт от большинства стран ОЭСР. Если бы усилия распределялись по году равномерно и не было бы производств с непрерывным циклом, то это отличие соответствовало бы всего порядка 1,5% ВВП (но это совсем не касается эффекта ближайшей выходной недели). Дмитрий Куликов заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА

Влияние числа и графика официальных рабочих дней на объёмы производства опосредованное по многим причинам, не в последнюю очередь и потому, что за последние десятилетия занятость сама по себе довольно сильно изменилась, разъясняет эксперт. Стало больше сферы услуг, больше частичной занятости, больше занятости, слабо привязанной к рабочему месту, добавляет он.

В АКРА считают, что всё идёт к более эффективной, но менее затратной по времени организации рабочего процесса.

Если говорить в отрыве от конкретной ситуации с коронавирусом, то в большинстве стран мира последние 25 лет есть однозначная тенденция на снижение числа официальных рабочих дней: их стало меньше на 1–5 в год в зависимости от страны (в России — 3-4 по сравнению с началом 2000-х). В Европе данная тенденция скорее находит отражение в форме падения числа отработанных часов на занятого, — сказал Дмитрий Куликов.

Это вам не Новый год

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но потери в любом случае будут во всех секторах экономики, в голос утверждают эксперты. Ведь, как правило, даже во время ежегодных новогодних каникул российская экономика за неделю отдыха теряет 1–1.5% ВВП.

Правда, в январе производство не работает, но зато работают розничная торговля, общественное питание, транспорт, туризм, сектор развлечений, досуга и спорта, бытовые услуги. А сейчас на этой неделе самоизоляции есть вероятность, что потери могут составить до 3% ВВП, так как вынужденному простою подвергнутся практически все отрасли. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

По её словам, в наибольшей степени пострадают торговые центры, даже «несмотря на то, что продуктовые магазины будут работать, проблема окажется в том, что большинство арендаторов не сможет им платить за аренду». Мильчакова убеждена, что большой удар будет нанесён по сфере общественного питания, хотя относительно неплохо будут себя чувствовать те сети ресторанов, кафе и фастфуда, кто сможет наладить доставку еды на дом с помощью мобильных приложений, и те, в чью концепцию питания и раньше входила продажа еды на вынос.

Но хуже всего для многих предприятий МСП (малого и среднего предпринимательства) окажется не сам кризис, а выход из него.

Рано или поздно придётся выплачивать отложенные платежи, при этом спрос восстановится не сразу, — сказала Мильчакова.

Денежный подарок

Нерабочая неделя вызывает два вида краткосрочных потерь, ещё раз подчёркивает старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС Вадим Новиков. Первый связан с тем, что в этот период не будет производиться «то, в чём люди нуждались и на что полагались». Бизнес и конечные потребители не получат товаров и услуг, на которые рассчитывали. Второй вид потерь связан с тем, что неделя оплачиваемая, хотя и нерабочая, то есть «работодатели делают работникам денежный подарок», полагает эксперт.

В долгосрочном плане потерями станет то, что после окончания карантинных мер мы недосчитаемся многих объектов инфраструктуры, на которые привыкли полагаться. Последствием текущей ситуации может стать национализация компаний и расширение госсектора. Вадим Новиков старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС старший научный сотрудник ИПЭИ РАНХиГС

Однако всё же наиболее негативные последствия будут для тех сфер, которые пострадают от межстрановых и внутристрановых ограничений перемещения, заключил аналитик.