Немецкие социологи рассказали о потерях Германии от санкций против РФ

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Экономика Германии значительно пострадала из-за антироссийских санкций, введённых Евросоюзом. Немецкие социологи выяснили масштабы урона, опросив 862 немецкие компании.

Больше половины бизнесменов считают, что санкции нужно отменить. Ограничения и бюрократические издержки приводят к трудностям при ведении бизнеса с российскими компаниями. На территории России немецким бизнесменам мешает политика импортозамещения, колебания курсов валют и риски потери репутации. Усилилась конкуренция с фирмами из третьих стран.

В Германии от антироссийских санкций больше всего пострадали химическая промышленность, особенно на востоке страны, машиностроение и автопром. Большая часть немецких бизнесменов считают, что строительство газопровода «Северный поток — 2» необходимо продолжить. Опрос был проведён Мюнхенским институтом экономических исследований (Ifo), сообщает РИА Новости.

Ухудшение отношений между Россией и странами Запада произошло в 2014 году из-за ситуации на Украине и после воссоединения Крыма с Россией. Москву обвинили во вмешательстве во внутренние дела Киева, были введены санкции. После этого Россия взяла курс на импортозамещение, также были введены ответные санкции.

Как писал NEWS.ru, Европарламент принял антироссийскую резолюцию из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. По ней Евросоюз должен незамедлительно препятствовать завершению проекта «Северный поток — 2». Документ носит декларативный характер, то есть не является обязательным к исполнению. Тем не менее страны ЕС обязаны прислушаться к мнению депутатов Европарламента. Весьма вероятно, что будут приняты какие-либо антироссийские санкции.