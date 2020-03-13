Критичную для нефтяных компаний цену черного золота назвать довольно сложно, так как многое зависит от налоговой системы. К такой позиции постепенно приходят лидеры отрасли. Будут ли российские нефтяники просить о налоговых послаблениях? Так ли важна для них стоимость барреля, нежели сами налоги и давление со стороны государства? И возможна ли ситуация, что у сырьевого рынка будет разочарование от провала переговоров ОПЕК+ в Вене — подробнее в материале NEWS.ru.

Сейчас есть понимание, что происходящее — сознательная позиция власти, то есть что это не форс-мажор рынков, а результат деятельности российского правительства, которое руководствовалось определёнными геополитическими интересами. Не исключено, что изначально почва была подготовлена экономической политикой, проводимой кабмином Дмитрия Медведева.

Поэтому позиция нефтяников заключается в том, что российские власти несут серьёзную долю ответственности за те проблемы, которые у них появились. Естественно, речь не идёт об обвинениях, но логика и не совсем просительная, как если происходящее было чем-то случайным и не зависящем от Москвы.

Когда власти предпринимали эти шаги, то они прекрасно понимали, кто выиграет от этого, а кто — проиграет из нефтяников. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Но предъявить Кремлю сырьевой рынок может только калькуляцию убытков, которую он уже понёс, и рассчитывать на то, что определённый отклик на это будет. Другое дело, что происходить это будет не публично, хотя, если говорить о бодром тоне нефтяников после встречи с Александром Новаком, возможно, лёд тронулся. Правда, Салин не исключает, что компаниям могли наобещать много всего, потому что ситуация объективно весьма сложная.

По мнению заместителя руководителя «ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой, о дополнительных налоговых послаблениях нефтяники просят давно, однако государство ещё в прошлые годы приняло ряд мер по оптимизации налогового режима для отрасли. Например, таких, как введение НДД и частичная замена НДПИ для некоторых месторождений на этот новый налог с 2019 года. Для старых углеводородных месторождений тоже существуют льготы по налогообложению.

Кроме того, правительство готовит поправки в законодательство об инвестициях, называемые «стабилизационной оговоркой», что предполагает фиксацию налоговых ставок для бизнеса на несколько лет, включая ставки налога на прибыль и налога на имущество. Это показывает, что Кремль готов идти навстречу бизнесу, тем более, отрасли, от которой существенно зависят доходы бюджета.

Но в то же время государство не готово предоставлять слишком большие льготы, которые могут нанести ущерб доходам бюджета и в конечном счёте социальной стабильности. А разочарования у нефтяников быть не должно, так как именно они, а точнее — некоторые лидеры индустрии, инициировали отмену сделки ОПЕК+ и падение цен на нефть. Что хотели, то и получили. Наталья Мильчакова заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари»

Экономист Михаил Делягин склонен считать, что российский нефтяной сектор обязан требовать отмены совершенно убийственного для него налогового манёвра, благодаря которому резко выросли цены на бензин.

Налоги в цене бензина достигли 70%, при этом вся нефтепереработка страны стала убыточной. Это то, что обязаны требовать и нефтяники, и все остальные, потому что это безумие и диверсия против российской экономики. Михаил Делягин научный руководитель Института проблем глобализации научный руководитель Института проблем глобализации

Не помешают сырьевому сектору и новые инвестиции от государства на освоение сложных и труднодоступных месторождений, хотя сейчас все предпочитают потуже завязывать пояса и избегать дополнительных трат.

В любом случае, компании, которые ориентировались на рост добычи, поиск новых месторождений, понимали, что падение цен — это не навсегда, они получают возможность сохранить рынки. А те корпорации, которые уходили с рынка, сворачивали производство и не инвестировали в добычу, прикрывая свою стратегию соглашениями ОПЕК+, сейчас, увы, разочарованы.