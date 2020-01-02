Цены на нефть выросли на новостях о гибели в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Нефть марки Brent прибавила более 3% и поднялась в цене до $68,25 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные торгов. Максимум взлёта цены был зафиксирован около 05.40 (по мск). Тогда за баррель давали $68,86.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани погиб при ракетном обстреле аэропорта Багдада. Министерство обороны США заявило, что генерал убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
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