Нефть подорожала в ожидании заседания ОПЕК

https://static.news.ru/photo/19b491fe-c1d4-11eb-be4b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть растут в ходе утренних торгов 31 мая. Эксперты связывают это с предстоящим 1 июня заседанием ОПЕК.

По данным торгов на 07:56 мск цена августовских фьючерсов на нефть североморской марки Brent выросла на 0,54%, до $69,09 за баррель. Июльские фьючерсы на североамериканскую WTI подорожали на 0,62%, до $66,73 за баррель.

На заседании ОПЕК 1 июня планируется обсудить вопросы поставок и определения дальнейшей нефтяной политики, а также перспективы возвращения Ирана на рынок. Эксперты полагают, что ОПЕК примет решение об увеличении добычи нефти в июле. Кроме того, оптимизм на рынке сырья связывают с восстановлением спроса на топливо, которое происходит на фоне снятия коронавирусных ограничений.

В 2021 году средняя цена на нефть составит $55–60 за баррель. Так считает руководитель аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов. По его словам, в ближайшие месяцы восстановление мирового спроса в результате улучшения экономической ситуации будет опережать темпы роста предложения. Однако если в результате переговоров США и Ирана с последнего будут сняты санкции или их смягчат, экспорт сырой нефти может быть увеличен до 2 млн баррелей в день уже во второй половине года. Это потребует чуть более длительного ограничения на добычу ОПЕК+.