Нефть подорожала в ожидании решений ОПЕК+

Во вторник утром цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,86% — до $38,65 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,56% — до $35,64 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания решений ОПЕК+.
Как
Предстоящее заседание ОПЕК+ запланировано на 9–10 июня, а на 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.
Накануне лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Во время диалога стороны обсудили ситуацию на рынке нефти и стабилизацию её стоимости, писал NEWS.ru.
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