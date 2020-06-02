Нефть подорожала в ожидании решений ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/ce5582cc-6af9-11ea-b67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во вторник утром цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,86% — до $38,65 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,56% — до $35,64 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания решений ОПЕК+.

Как пишет РИА Новости, ОПЕК+ рассматривает возможность продления существующих ограничений добычи нефти на один-три месяца. Ранее ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

Предстоящее заседание ОПЕК+ запланировано на 9–10 июня, а на 8 июня планируется встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Накануне лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Во время диалога стороны обсудили ситуацию на рынке нефти и стабилизацию её стоимости, писал NEWS.ru.