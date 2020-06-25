Нефть падает на данных о распространении коронавируса и росте запасов в США

https://static.news.ru/photo/96d97c14-b6a7-11ea-bdfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти 25 июня снизилась после появления информации о росте заболеваемости коронавирусом в некоторых странах, а также увеличении запасов сырья в американских хранилищах.

Так, нефтяная семья марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE Futures стоит $39,91 за баррель, что на $0,4 (0,99%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Августовские фьючерсы светлой техасской нефти WTI на Нью-йоркской товарной биржe (NYMEX) упали в цене на $0,31 (0,82%) — до $37,7 за баррель.

Отмечается, что в ряде штатов США, включая Калифорнию, Техас и Флориду, растёт заболеваемость коронавирусом. Если ситуация не изменится, есть риск повторного введения ограничений в стране, передаёт «Интерфакс».

Есть опасения, что снятые ограничения могут вернуться назад. Кроме того, вновь встаёт вопрос относительно перспектив спроса на нефть, — сказал аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир.

Также существует вероятность того, что при введении ограничений нефтехранилища просто не смогут вместить неиспользованное сырьё и бензин. По данным на 25 июня, запасы нефти в США выросли на 1,4 млн баррелей, вопреки прогнозам о снижении. Такая тенденция сохраняется уже в течение трёх недель.

При этом запасы готового бензина уменьшились на минувшей неделе на 1,7 млн баррелей, а дистиллятов — выросли на 249 тыс. баррелей. Также уменьшились на миллион баррелей запасы нефти в Кушинге, где хранят торгуемую на NYMEX нефть, добыча в стране выросла на 500 тыс. баррелей в сутки, до 11 млн.

Как писал NEWS.ru ранее, глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о том, что все страны альянса ОПЕК+, которые не полностью сократили добычу нефти в мае 2020 года, представили в секретариат организации планы по компенсации обязательств.