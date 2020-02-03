https://static.news.ru/photo/567beb5c-46ae-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефть марки Brent опустилась ниже $55 долларов за баррель в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

За один баррель предлагали $54,9 долларов. Последний раз цена на Brent была ниже $55 долларов 3 января 2019 года.

Россия занимает второе место в Европе по дешевизне топлива и находится в середине рейтинга стран с доступным бензином. Наиболее низкие цены на бензин в Казахстане — стоимость литра 95-го бензина в пересчёте на рубли составляет 27,7 рубля. В России литр этого топлива можно купить за 45,8 рубля, на третьем месте Белоруссия, на четвёртом Украина.

NEWS.ru писал, что на мировом рынке ожидается прилив нефти. Эксперты считают, что профицит баррелей нефти в сутки составит от 250 до 600 тысяч. Основная причина — увеличение роста сырья в США.