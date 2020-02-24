Апрельские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent торгуются на лондонской ICE на уровне $56,87 за баррель.
Падение в цене составило почти 3%, в последний раз баррель эталонной марки нефти стоил меньше $57 14 февраля 2020 года. Светлая техасская нефть WTI также подешевела на 2,4% до $52,12 за баррель,
Как писал NEWS.ru ранее, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо провёл переговоры с представителем Ирана Казимом Гарибабади. Встреча состоялась в Вене. Баркиндо и Гарибабади тщательно изучили и обсудили изменения на мировом рынке нефти после вспышки коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен