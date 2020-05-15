Нефть Brent поднялась в цене выше $31 за баррель

https://static.news.ru/photo/1a6de416-624d-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть растут на фоне ожиданий роста спроса после отмены ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Цена июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent достигла на лондонской ICE Futures $31,7 за баррель, что на 1,83% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Светлая техасская нефть WTI подорожала $27,85 за баррель (+1,05%).

Настрой рынка становится осторожно оптимистичным, и я ожидаю, что он будет оставаться таковым в том случае, если не произойдёт серьёзного отката назад в плане улучшения эпидемиологической ситуации в мире, — цитирует основателя Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари Bloomberg.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Азиатского банка развития (АБР) проанализировали мировые потери от коронавирусной инфекции и пришли к выводу, что если экономика не восстановится за полгода, то финансовый мир ждут потери до $8,8 трлн.