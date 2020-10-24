Названы субъекты РФ с самым высоким уровнем безработицы

https://static.news.ru/photo/ddea32e6-1715-11eb-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень безработицы в регионах России по итогам июня-августа 2020 года составил 6,3%, что на 1,9% выше, чем годом ранее. Всего Росстат рассказал о 4,71 млн человек, которые искали работу в данный период.

Таковы результаты исследования, проведённого РИА Новости. Агентство отмечает , что наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Ингушетии, где уровень безработицы достиг 30,7%. Также в топ-5 регионов с самым высоким уровнем безработицы попали Тува (22,3%), Чечня (21,7%), Северная Осетия (16,3%) и Дагестан (16,1%).

Средний возраст общероссийского безработного оказался равен 35,6 года. Больше всего (21,8%) ищут возможность трудоустроиться молодые люди в возрасте от 15 лет и старше. Поиски работы занимали у россиян 5,9 месяца, при этом к августу 18,5% безработных искали работу 12 месяцев и более. Сложнее всего найти работу на селе. Так, в состоянии застойной безработицы находилось 27,1% сельских жителей и 14,7% городских.

Уровень безработицы в 40 регионах ниже, чем в среднем по России. Наиболее благоприятная ситуация складывалась в Ямало-Ненецком автономном округе. Там уровень безработицы составил всего 2,5%. В топ-5 этого рейтинга также попали Москва (2,7%), ХМАО (3,2%), Петербург (3,6%) и Камчатка (3,6%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень безработицы в России в сентябре составил 6,3%. Об этом 23 октября на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, ситуация на рынке труда остаётся достаточно сложной. По сравнению с августом уровень безработицы практически не снизился. Путин добавил, что увеличение доходов россиян и рост занятости остаются ключевым вопросом для государства.