Названы предпочтения россиян во время отдыха в кредит

Россияне, которые берут кредит для отдыха, чаще всего стали выбирать пятизвёздочные отели. Об этом пишет «Газета.Ru», ссылаясь на данные аналитиков платёжного онлайн-сервиса ЮMoney.

За последний год из тех, кто выбрал отдых в кредит, выросло число людей, которые отдыхали в отелях категории «пять звёзд». Это более чем 40% всех покупок, — отмечается в сообщении компании.

При этом четверть россиян выбрали четырёхзвёздочные отели и почти столько же — «три звезды». Среди направлений поездок лидером стала Турция, где средний чек поездки составил 34 тыс. рублей на одного человека. Популярностью пользуется турецкий курорт Белек. В этом месте средняя стоимость поездки составила 54,5 тыс. рублей.

Кроме того, почти три четверти россиян берут горящие путёвки на двоих и лишь 20% проводят отпуск в одиночестве. Остальные же берут туры на троих и более человек, подытожили в ЮMoney.

Ранее стало известно, что заблаговременный поиск жилья через специализированные сайты и онлайн-ресурсы поможет россиянам сэкономить в отпуске. При бронировании номеров необходимо учитывать рейтинги отелей, а также внимательно читать отзывы ранее отдыхавших там туристов.