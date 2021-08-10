Россиянам рассказали о способах экономии в отпуске

Заблаговременный поиск жилья через специализированные сайты и онлайн-ресурсы помогут россиянам сэкономить в отпуске. Об этом Lenta.ru рассказали специалисты сервиса BlaBlaCar.

Отмечается, что при бронировании номеров необходимо учитывать рейтинги отелей, а также внимательно читать отзывы ранее отдыхавших там туристов. При этом эксперты рекомендовали россиянам выбирать места для отдыха без предоплаты, что поможет сэкономить деньги, если номер окажется несоответствующим фотографиям и описанию.

Аналитики подчеркнули необходимость подписаться на рассылки различных авиакомпаний, а также следить за их акциями. Эти меры позволят туристам сэкономить на дороге. Ещё одним эффективным способом экономии специалисты назвали выбор даты для авиаперелётов. Так, цены на них в выходные и праздники стоят существенно дороже, чем на утренние и ночные рейсы в будние дни.

Также гражданам посоветовали самостоятельно заниматься организацией экскурсионных поездок. Информацию о той или иной достопримечательности можно найти и без помощи профессионального гида, например, зайдя в Интернет на нужную страничку с описанием.

Ранее в Крыму рассказали, каких экскурсоводов следует избегать в отпуске. По словам доцента кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Игоря Вахрушева, неофициальные экскурсии в горах с приезжими или малоопытными гидами могут представлять для туристов опасность.