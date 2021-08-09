В Крыму рассказали, каких экскурсоводов следует избегать

Неофициальные экскурсии в горах Крыма с приезжими или малоопытными гидами могут представлять для туристов опасность. Об этом заявил РИА Новости доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета имени Вернадского Игорь Вахрушев.

По словам эксперта, в последнее время появились самозваные гиды по крымским горам. Это может представлять большую опасность для отдыхающих, поскольку такие специалисты не очень хорошо знакомы с местностью, к тому же не несут никакой юридической ответственности за безопасность своих клиентов. Вахрушев посоветовал не искать экскурсоводов в соцсетях, а пользоваться услугами официальных туроператоров.

В этом случае хотя бы уже есть юрлицо или предприниматель, который чувствует свою ответственность, и это будет более адекватно и безопасно, чем пытаться идти в «походы по интересам», — цитирует его агентство.

Вахрушев посетовал, что в России ещё пока не введена единая сертификация для экскурсоводов.

Ранее россиянка проиграла мужу и вместо отпуска в Сочи пришлось ехать отдыхать в Петрозаводск.

Мужчина поставил девушку спиной к онлайн-табло и предложил ей выбрать любое число от одного до 17. Оно соответствовало строке табло, на которой указано место назначения. В списке были Анапа, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и другие города. Девушка выбрала 14-ю строчку, на которой и оказался Петрозаводск.