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Россиянка проиграла мужу и вместо Сочи поехала отдыхать в Петрозаводск

18:13, 30 июля 2021
Россиянка проиграла мужу и вместо Сочи поехала отдыхать в Петрозаводск Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Россиянка проиграла мужу и вместо отпуска в Сочи пришлось ехать отдыхать в Петрозаводск. Влюблённые выбирали место, куда отправятся, прямо в аэропорту по итогу игры. Видео опубликовано в социальной сети TikTok.

Мужчина поставил девушку спиной к онлайн-табло и предложил ей выбрать любое число от 1 до 17. Оно соответствовало строке табло, на которой указано место назначения. В списке были Анапа, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и другие города. Девушка выбрала 14-ю строчку, на которой и оказался Петрозаводск.

Влюблённые купили билеты и отправились отдыхать. Ролик закончился, когда пара приземлилась в Петрозаводске. Мужчина показал недовольное лицо девушки и посмеялся.

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«А что, может это судьба, и там вас ждёт что-то прекрасное», «У нас в Петрозаводске классно», «В следующий раз идите в международный терминал», «Постановка», написали пользователи соцсети под роликом, который собрал более 869 тысяч просмотров.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая и врач Елена Малышева провела для подписчиков в Instagram экскурсию по своему дому, расположенному в пригороде Нью-Йорка. Также она объяснила, почему очарована югом США, где провела с мужем две недели.

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