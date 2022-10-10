Раскрыты последствия подрыва «Турецкого потока» спецслужбами Украины Энергоэксперт Демидов рассказал о последствиях в случае подрыва «Турецкого потока»

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Компрессорная станция «Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока»

Киев пытается уничтожить хоть какую-ту связанную с Москвой инфраструктуру, в этой связи можно объяснить планы украинских спецслужб подорвать один из участков газотранспортной системы «Турецкий поток», рассказал NEWS.ru аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, эксперт по строительству транспорта и хранения в нефтегазовой отрасли Владимир Демидов. По его словам, в случае подрыва газопровода Болгария, Венгрия, Сербия и Австрия лишились бы 16 млн. кубометров газа. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета безопасности, заявил, что киевские власти пыталась подорвать «Турецкий поток».

У Украины два подхода: либо уничтожение инфраструктуры, неважно какую, главное российскую, либо уничтожение инфраструктуры, транспортирующей газ. Там две ветки. Одна ведет газ в Турцию, вторая доходит до Турции, ведет газ в Болгарию, Венгрию, Сербию и Австрию. В первую очередь пострадала бы не только Россия, но и Венгрия с Сербией, те, кто в принципе достаточно лояльно относятся к России. Сложно представить, как бы они взорвали «Турецкий поток», не повредив турецкую нитку. Это было бы пресекание 16 млн кубов газа в год для Болгарии, Венгрии, Сербии и Австрии, — сказал Демидов.

Путин также отметил, что Украина ранее совершила три теракта против Курской АЭС, подрывая ЛЭП. По словам президента, серьезных последствий терактов удалось не допустить.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев планировал превратить Запорожскую АЭС в грязную ядерную бомбу. По ее мнению, обстрел электростанции нужно воспринимать не иначе как ядерный шантаж или террористические действия со стороны Украины.