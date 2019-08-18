https://static.news.ru/photo/459faf1c-c20b-11e9-a92c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Основным должником России является Белоруссия. По состоянию на 1 июня 2019 года Минск должен $7,55 млрд. Следом идут Украина (около $3,7 млрд в сумме) и Венесуэла ($3,15 млрд).

Такие данные публикует агентство РБК , которое провело собственное исследование.

Издание отмечает, что программа государственных кредитов, предоставляемых Россией другим странам, засекречена. Её непрозрачность объясняется тем, что большинство займов носят не коммерческий, а политический характер. Кроме того, многие займы предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, которое является секретным по большей части.

Всего агентство выявило по меньшей мере 17 государств, которые суммарно должны Москве около $27 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что когда в начале апреля президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу Белоруссии кредита на сумму около $600 млн, казалось, что уровень напряжённости в двусторонних отношениях постепенно снижается. Однако конфликт вокруг загрязнённой нефти показывает, что этот вопрос служит Минску ещё одним инструментом давления на Москву в целях получения дополнительных денег или более выгодных условий по другим экономическим досье.