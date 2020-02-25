https://static.news.ru/photo/a1e833be-5772-11ea-a9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Новый российский мегапроект, которым является строительство скоростной трассы от Крымского моста до Краснодара, обойдётся российскому бюджету почти в 100 млрд рублей. Данная сумма потребуется на возведение дороги длинной 119 км.

Первый участок в 68 км, который начнут строить со стороны моря, пройдёт от развязки Краснодар — Керчь и Новороссийск — Керчь в районе хутора Белый до развязки А-289 и дороги из Славянска-на-Кубани в Крымск. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Издание отмечает, что Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство данного участка. На него в федеральном бюджете заложены 59 млрд рублей. Закончить возведение этой дороги планируется в 2024 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рекорд движения автомобильного транспорта по Крымскому мосту через Керченский пролив в 2019 году составил 36,9 тысячи машин в сутки. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Статистику он озвучил в ходе церемонии открытия новых стационарных постов ДПС на подъездах к мосту со стороны Краснодарского края и Крыма. Он отметил, что «загрузка и востребованность новой магистрали, соединившей Крым с материком, огромна».