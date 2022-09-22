Названа компания, способная занять нишу ушедших PepsiCo и Coca-Cola Аналитик Афиногенов: место Coca-Cola и PepsiCo на рынке может занять «Черноголовка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Газированная вода «Черноголовка»

Наиболее высокие шансы занять свободную после ухода Coca-Cola и PepsiCo нишу на рынке имеет «Черноголовка», которая остаётся третьим по популярности в стране производителем безалкогольных напитков, рассказал в интервью журналу «Компания» эксперт FMCG-рынка Александр Афиногенов. При этом он убежден, что компания не сможет удержать занятые позиции в случае возвращения иностранных производителей в Россию. По его словам, во время слепых дегустаций потребители с легкостью отличают оригинальную колу от российских аналогов.

Транснациональные компании обладают большим количеством отличительных особенностей при производстве, которые российские игроки не смогут повторить. В слепой дегустации потребители Coca-Cola и Pepsi легко отличают свой любимый продукт от аналогов, — утверждает эксперт.

Афиногенов уверен, что российские производители колы не могут выдержать конкуренции с западными брендами безалкогольных напитков. При этом их возвращение на российский рынок эксперт считает «вопросом времени».

В июне компания Coca-Cola сообщила, что официально уходит из России. Производиться и продаваться напиток на территории страны больше не будет. Когда он может закончиться, не стали уточнять.

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров ранее сообщил, что Coca-Cola будет продавать в России напиток под брендом «Добрый Кола». Отмечается, что подразделение компании в РФ при этом переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»).