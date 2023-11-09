Названа главная проблема экономики РФ: в каких отраслях дефицит кадров Глава ЦБ Набиуллина назвала основной проблемой экономики России дефицит кадров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала основной проблемой экономики страны нехватку рабочей силы. В каких сферах наблюдается дефицит кадров и какой сейчас уровень безработицы в РФ?

Что сказала Набиуллина о дефиците кадров

Как заявила глава ЦБ на заседании в Госдуме, рост экономики в следующем году будет положительный, но его темпы могут быть ниже ожидаемого.

«Что касается роста экономики, как я уже сказала, по нашим прогнозам, он будет положительный, но, действительно, темпы роста будут чуть ниже. И основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что такие проблемы озвучили представители российских предприятий.

«Это то, что говорят предприятия. А у нас в опросах участвуют 13 тысяч предприятий, и мы спрашиваем наши регионы перед каждым решением по ставке: как чувствует себя экономика, в каких отраслях, какие основные проблемы, связанные с ростом экономики», — добавила глава Центробанка.

В каких отраслях есть дефицит кадров

По словам Набиуллиной, нехватка рабочей силы сейчас наблюдается в машиностроении и химической промышленности.

«Сейчас мы находимся в ситуации, когда экономика практически полностью задействовала имеющиеся ресурсы, это касается и рабочих рук, и производственных мощностей, безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше — это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень — машиностроение, химическая промышленность. Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», — указала она.

В соответствующих опросах приняли участие 13 тысяч предприятий, уточнила она. Все из них жалуются на дефицит рабочих рук.

Также глава ЦБ объяснила, что перед каждым решением по ставке проводится опрос среди регионов. Центробанк, добавила она, интересуется, как чувствует себя экономика и какие отрасли являются наиболее проблемными.

В соответствующих опросах приняли участие 13 тысяч предприятий, уточнила она. Все из них жалуются на дефицит рабочих рук.

Также глава ЦБ объяснила, что перед каждым решением по ставке проводится опрос среди регионов. Центробанк, добавила она, интересуется, как чувствует себя экономика и какие отрасли являются наиболее проблемными.

Какая безработица в России

Согласно данным доклада Росстата, уровень безработицы в России в апреле 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,3%.

«В апреле 2023 года 2,5 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в апреле 2023 года составил 3,3% без исключения сезонного фактора», — отмечается в документе.

В начале сентября министр экономического развития Максим Решетников заявил, что аномально низкий уровень безработицы стал тормозом для экономики России. Для решения этой проблемы нужно активнее привлекать трудовых мигрантов из других стран, включать большее число предприятий в нацпроект по повышению производительности труда, а также внедрять ИИ в производственные процессы.

«Основная проблема – это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% все-таки для нас – это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс», – сказал он.

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