В Центробанке назвали главную проблему российской экономики Набиуллина: основной проблемой экономики России является дефицит рабочей силы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основной проблемой российской экономики является нехватка рабочей силы, а не дефицит денег и кредитов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024–2026 годах. По ее словам, это доказывают опросы, проведенные на различных предприятиях страны, передает ТАСС.

Что касается роста экономики, как я уже сказала, по нашим прогнозам, он будет положительный [в 2024 году], но, действительно, темпы роста будут чуть ниже. И основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий, — заявила Набиуллина.

В соответствующих опросах приняли участие 13 тысяч предприятий, уточнила она. Все из них жалуются на дефицит рабочих рук.

Также глава ЦБ объяснила, что перед каждым решением по ставке проводится опрос среди регионов. Центробанк, добавила она, интересуется, как чувствует себя экономика и какие отрасли являются наиболее проблемными.

Ранее Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки в этом году. По ее словам, уже в следующем году Центробанк планирует ее снижать по мере замедления инфляции.