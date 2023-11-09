Набиуллина допустила еще одно повышение ключевой ставки в этом году

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Эльвира Набиуллина

Ключевая ставка ЦБ РФ может остаться в этом году на текущем уровне, однако не исключено еще одно повышение до конца 2023 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. По ее словам, которые приводит ТАСС, по мере замедления инфляции в следующем году Центробанк начнет ее снижать.

Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение. Но потом по мере снижения инфляции мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку, — сказала председатель ЦБ.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 15%, на заседании 27 октября, что стало четвертым подряд повышением с начала года. В ЦБ тогда уточнили, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора, а инфляционные прогнозы сохраняются на повышенных уровнях.

Ранее вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев заявил, что цены на недвижимость в России снизятся только после Нового года, до этого времени ожидать падения стоимости жилья не стоит. Эксперт подчеркнул, что такой прогноз будет актуален, если сохранится высокая ключевая ставка.

Финансовый аналитик Михаил Беляев ранее порекомендовал собирающимся брать кредит россиянам воздержаться от этой идеи из-за высоких ставок. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время снижения ключевой ставки не ожидается.