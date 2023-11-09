Экономист предостерег россиян, собирающихся брать кредиты Аналитик Беляев порекомендовал не брать кредиты из-за высоких ставок

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По возможности собирающимся брать кредиты россиянам лучше отказаться от этой идеи из-за высоких ставок, порекомендовал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что в ближайшее время снижения ключевой ставки не ожидается.

Если кто-то собирался брать кредит, может быть, некоторое время надо подождать. Хотя в основных направлениях денежно-кредитной политики до 2026 года, которые недавно выпустил Центробанк, перспектив резкого снижения ключевой ставки не предвидится, — пояснил Беляев.

По словам экономиста, брать кредит стоит только в случае крайней необходимости. Он посоветовал оформлять займ на небольшую сумму и на короткий срок. Кроме того, можно попытаться сыграть на обратной стороне повышения ключевой ставки: часть свободных денег следует вложить в банк под проценты, потому что ставки по депозитам также выросли. Беляев пояснил, что таким образом удастся взять кредит на меньшую сумму, так как вклад принесет дополнительный доход.

Юрист Андрей Лисов ранее рассказал, что неожиданный перевод денег на карту от незнакомого отправителя должен вызвать настороженность. По его словам, подобные действия могут быть частью мошеннической схемы.