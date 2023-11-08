Юрист призвал к бдительности при переводе на карту «денег из ниоткуда» Юрист Лисов: перевод денег от незнакомца может быть частью мошеннической схемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неожиданный перевод денег на карту от незнакомого отправителя должен вызвать настороженность, предупредил юрист Андрей Лисов, передает агентство «Прайм». По его словам, подобные действия могут быть частью мошеннической схемы.

Часто обман выглядит следующим образом: после перевода на карту небольшой суммы денег (нескольких сотен или тысяч рублей), мошенник звонит жертве. Он представляется сотрудником банка и утверждает, что на счет поступили средства с одобренного кредита или микрозайма.

В этот момент злоумышленник пытается выведать персональные данные, реквизиты карты, а также просит сообщить СМС-код. Андрей Лисов подчеркнул, что необходимо быть настороже и не выдавать никакую информацию — ни о себе, ни реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений.

Мошенники могут использовать такую информацию для оформления микрозайма с огромными процентами или даже похитить все сбережения на банковском счете. Поэтому важно твердо отказаться и заявить, что вы не подавали никаких заявок на заемные средства, и что вам они не нужны. Если вы уже стали жертвой подобной схемы, важно немедленно обратиться в свой банк, чтобы перевод денег был возвращен отправителю как ошибочный, отметил экспер.

Ранее сообщалось, что московская пенсионерка лишилась двух квартир и сбережений из-за действий телефонных мошенников. В общей сложности женщина перечислила злоумышленникам более 16 млн рублей.