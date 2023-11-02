Риелтор рассказал, когда ждать снижения цен на недвижимость Риелтор Апрелев: цены на недвижимость снизятся после нового года

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Цены на недвижимость в России снизятся только после нового года, до этого времени ожидать падения стоимости жилья не стоит, заявил вице-президент гильдии риелторов Константин Апрелев. В разговоре с НСН эксперт подчеркнул, что такой прогноз будет актуален, если сохранится высокая ключевая ставка.

До нового года снижение цен не будет точно. Может быть, будет замедление роста или его остановка. А вот со следующего года цены могут снижаться, если тренд высокой ключевой ставки будет сохраняться длительное время, — пояснил риелтор.

Апрелев уточнил, что рынок недвижимости консервативный, в связи с чем люди привыкли медленно менять свою точку зрения. Покупатели и продавцы следят за инфляцией, что давит на психику. Эксперт пояснил, что из-за этого рост цен на квартиры замедляется, так как люди долго адаптируются к изменениям.

Инфляцию разгоняют низкие ставки по ипотеке на первичном рынке, рост доходов людей в сфере оборонки. Мы видим снижение спроса, который пока на ценах никак не отразился. Риелторы наблюдают сокращение в два-четыре раза количества звонков по новым объектам, — заключил Апрелев.

Риелтор Екатерина Никитина ранее предсказала падение спроса на «вторичку» в Москве к концу 2023 года. По ее словам, это связано с поднятием средней ипотечной ставки. При этом цены на вторичную недвижимость в столице упадут не раньше нового года.