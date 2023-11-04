Набиуллина рассказала о состоянии банковской системы России Набиуллина: банковская система России абсолютно здорова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Банковская система Россия абсолютно здорова, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». По ее словам, которые приводит ТАСС, Банку России периодически приходится заниматься ее оздоровлением.

Банковская система, не зря говорят, — это кровеносная система экономики. Она позволяет и сбережения трансформировать в кредиты, и в целом в инвестиции. Мы были вынуждены отозвать большое число лицензий, какие-то банки оздоровить. Это вызывало серьезное сопротивление. Но сейчас банковская система абсолютно здорова, — сказала она.

До этого глава ЦБ заявила, что в России вырос интерес граждан к депозитам. По ее словам, происходит это из-за того, что рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции. При этом потребительское кредитование замедлилось. Продолжает расти высокими темпами ипотека. Годовые темпы достигают 30%. Набиуллина отметила, что здесь сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке.

Сама же ставка повышена до 15%. Набиуллина обосновала это ускорением инфляции. По ее словам, темпы роста цен превзошли ожидания регулятора и высокое ценовое давление сохраняется.

Руководитель Центробанка пояснила, что регулятор начнет снижать основную ставку вслед за устойчивым снижением инфляции. Это, по ее прогнозу, может произойти в следующем году.