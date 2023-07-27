Назван средний размер пенсии в новых регионах Минтруда: средний размер пенсий в новых регионах составляет 18,2 тысячи рублей

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Средний размер пенсии (без учета специальной доплаты до прежнего размера) в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской о Херсонской областях по состоянию на 30 июня составил 15,97 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты России. По данным ведомства, выплаты назначен 440 тысячам жителей новых регионов и ожидаются заявления еще примерно от 300 тысяч.

Наибольший средний размер пенсии до корректировки среди новых регионов отмечен в Запорожской области – 17,84 тысячи рублей, а наименьший – в ДНР – 14,23 тысячи рублей.

Пенсии жителям новых регионов начали выплачивать с 1 марта. В случаях, когда после перерасчета по российским нормам размер пенсии оказывается ниже выплат, которые жители новых регионов получали до 1 марта, государство компенсирует эту разницу с помощью специальной доплаты. Такую доплату получают около 34 тысяч человек, а средний ее размер составляет 3, 97 тысячи рублей.

С учетом доплаты средний размер пенсии в новых регионах равен 18,2 тысячи рублей. При этом наибольшую среднюю пенсию с учетом доплаты получают жители ДНР – 18,29 тысячи рублей, а наименьшую – пенсионеры Херсонской области – 16,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 августа всем работающим пенсионерам пересчитают выплаты. Максимальный размер прибавки для тех, кто оформил пенсию в 2022 году, составит 354, 27 рубля. Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме, разъяснила экономист Людмила Иванова-Швец.