Стало известно, кому с 1 августа пересчитают пенсии Экономист Иванова-Швец: с 1 августа всем работающим пенсионерам пересчитают выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 августа всем работающим пенсионерам пересчитают выплаты, сообщила в беседе с ПРАЙМ доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, максимальный размер прибавки для тех, кто оформил пенсию в 2022 году, составит 354 рубля 27 копеек. Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме, уточнила экономист.

Эти перерасчеты происходят автоматически. Обращаться для этого в Социальный фонд не нужно, — сказала Иванова-Швец.

Она подчеркнула, что размер пенсии может увеличиться на три пенсионных балла. Точное их количество зависит от общей суммы отчислений в Социальный фонд, а стоимость самого балла — от года оформления пенсии.

Эксперт отметила, что как правило выплаты индексируются у тех пенсионеров, которые уволились в предыдущие месяцы и перешли в статус неработающих. В таком случае размер пенсии увеличивается на стоимость предыдущей индексации. Также под перерасчет попадают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет. В таком случае стоимость их фиксированной части пенсии (7567 рублей) удваивается. Кроме этого, размер пенсии изменится у тех людей, которые ранее подавали соответствующие заявления.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о старте программы добровольных пенсионных сбережений с 1 января 2024 года. Она позволит открыть в негосударственном пенсионном фонде специальный счет, на который можно будет перенести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда.